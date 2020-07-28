Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася із шанувальниками новим відео в Tik-Tok.
Під музику Настя позує у воді, а коли починається швидкий біт, поринає у море, зображуючи швидкий біг.
Новий ролик Настя Каменських підписала як ранкова мотивація.
@nkofficialmorning motivation ???? ☀️ ##nk ##nkofficial ##summervibes♬ Run – AWOLNATION
Наразі співачка перебуває на одному із курортів Туреччини, де в понеділок, 27 липня, виступала із концертом.
Свої останні пости в Instagram Настя Каменських підписує хештегом workation, що є поєднанням двох англійських слів – робота й відпустка.
Фото: kamenskux