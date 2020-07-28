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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Ранкова мотивація: Каменських показала тренування під водою у Туреччині

Українська співачка Настя Каменських (NK) поділилася із шанувальниками новим відео в Tik-Tok.

Під музику Настя позує у воді, а коли починається швидкий біт, поринає у море, зображуючи швидкий біг.

Новий ролик  Настя Каменських підписала як ранкова мотивація.

@nkofficialmorning motivation ???? ☀️ ##nk ##nkofficial ##summervibes♬ Run – AWOLNATION

Наразі співачка перебуває на одному із курортів Туреччини, де в понеділок, 27 липня, виступала із концертом.

Свої останні пости в Instagram Настя Каменських підписує хештегом workation, що є поєднанням двох англійських слів – робота й відпустка.

Фото: kamenskux

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