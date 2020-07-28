Турецький вояж Потапа і Антитіла в пустелі: як шоу-бізнес виходить із карантину

Понад чотири місяці на карантині для українських зірок стали справжнім випробуванням. І якщо навесні артисти сиділи переважно вдома на самоізоляції. То з приходом літа, коли карантин затягнувся, почали шукати варіанти продовження своєї бурхливої діяльності.

Озброївшись всіма антивірусними причандаллями, Потап разом зі своїм гуртом Mozgi вирушив у закордонний вояж до Туреччини. Давши фактично старт нетрадиційним нині гастролям.

Соліст гурту Антитіла Тарас Тополя взагалі полетів у безлюдну пустелю – для зйомок свого унікального кіношного кліпу.

Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець організував автомобільні концерти. І за два місяці вже об’їздив дев’ять українських міст.

Яскраві емоції нині і у співачки Наталки Могилевської. Вона нарешті представила публіці свій новий альбом, над яким працювала весь карантин.

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Неабиякий творчий підйом і у вітчизняних театральних акторів. Адже якщо на початку карантину вони хіба що змагалися в конкурсі на роль ведучого програми Фазенда, то тепер повернулися у професією. Театральними підмостками для комедійних вистав став найбільший у Києві пляжний комплекс на даху.

Концерт, на якому під відомі хіти танцює повний зал. Та ще й не звичних, а космічних глядачів. Таку ідею з віртуальним світом на знімальному майданчику нещодавно втілив у життя генеральний директор популярних музичних телеканалів Сергій Перцев.

Усіх прибульців організатори заходу домальовували на спеціальному обладнанні. Причому прямо під час виступу артистів.

Космічне шоу, до якого долучилось чимало популярних артистів, стало першою пробою пера.

25 липня, ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій вийшла заміж за віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Пара лише офіційно оформила свій союз, а святкування вирішила перенести на невизначений термін у зв’язку з ситуацією у світі, і Україні зокрема.