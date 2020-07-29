Судовий процес, який тривав між Джонні Деппом і британським виданням The Sun, яке актор звинуватив у брехні, завершився.

Зокрема, воно опублікувало статтю, у якій йшлося про те, що Депп бив свою колишню дружину Ембер Херд, яка виступала в суді як свідок.

Адвокат актора у фінальному зверненні зазначив, що для Деппа важливо очистити своє ім’я від цього жахливого звинувачення, оскільки через це постраждала його репутація.

Зі свого боку Ембер Херд у своїх свідченнях запевнила, що протягом трьох років спільного життя була жертвою домашнього насильства.

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Під залою суду вона виступила з емоційною промовою:

– Було неймовірно боляче знову переживати період розриву моїх стосунків, ставити під сумнів свої мотиви і правду, а також розповідати в суді і транслювати всьому світу найбільш травмуючі подробиці мого життя з Джонні. Я дотримуюсь своїх показань в суді і вірю в британське правосуддя, – сказала Херд.

Однак ЗМІ повідомили, що промову не сприйняли, натомість люди висловили свою підтримку Деппу.

Загалом судовий процес тривав три тижні. За цей час колишнє подружжя вилляло немало бруду один на одного. Зокрема, Джонні Депп розповів про причини розлучення з Ембер Херд.

Актор запевняв, що Херд постійно принижувала його, вдавалася до насильства, била актора в обличчя і навіть жбурляла у нього пляшки від алкоголю.

Джерело: Dailymail