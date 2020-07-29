Американська співачка Брітні Спірс опублікувала дивне відео у своєму Instagram та викликала хвилю запитань у користувачів.

У дописах артистки шанувальники давно знаходять сигнали з проханням допомоги.

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У новому ролику Брітні підходить до коханого Сема Асгарі, який засмагає та починає торкатися його губ пляшкою з водою, після чого починає сміятися.

Під відео Сем підтримав її, залишивши у коментарі кілька смайлів, які сміються до сліз.

Шанувальники спробували знайти на відео чергове приховане послання, оскільки у коментарях знову і знову спливає хештег #FreeBritney.

Позов до суду матері Брітні Спірс

Мати американської співачки Брітні Спірс знову подала до суду з проханням на розпорядження багатомільйонними статками доньки.

Лінн Спірс хоче отримувати спеціальні повідомлення з усіх питань фонду, що володіє більшістю активів Брітні.