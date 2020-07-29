Потап і Mozgi розповіли про виживання шоу-бізнесу на карантині та нові проекти

Карантин вплинув на український шоу-бізнес і залишив багатьох виконавців без можливості заробити. Однак цей період приніс і багато користі, подарувавши нове бачення організації виступів і запису кліпів.

Учасники гурту Mozgi розповіли Фактам ICTV, як пройшов їхній карантин і які позитивні моменти їм вдалося винести.

Шоу-бізнес прогнувся. Як виживали артисти

За словами учасників колективу, на початку карантину зупинилося створення пісень, знімання кліпів і концерти. Це залишило деяких артистів без можливості заробити.

– Найважче артистам, які перебували у ніші, або початківцям. Їм зараз захочеться вийти з гітарою у перехід. Якщо підете, одягайте маски, – каже Олексій Потапенко (Потап).

Артистам, які зробили собі ім’я, під час карантину було простіше. Вони виживали за рахунок знімання у рекламі.

– Реклама залишається. Це як цілюща сила, як кров шоу-бізнесу. Ти думаєш, що перед тобою стоять хлопчики, а це напої, прокладки і сосиски, – продовжує репер.

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XXII століття. Нові формати і віртуальні артисти

Попри це, пауза тривала недовго, і співаки стали шукати нові формати для роботи. За словами учасників гурту Mozgi, є потенціал в організації онлайн-виступів.

– Нам запропонували новий формат. Це XXII століття. Виступати для несправжніх людей у справжньому залі. Ми заспівали і побігли дивитися на екран. Коли реальне з’єднується з віртуальним – це цікаво, – продовжує Потап.

За його словами, перевага карантину у тому, що він подарував нове бачення організації роботи. Багато зірок почали думати в цьому напрямку.

– Мислення змінилося. Ми активно думаємо над створенням віртуальних артистів, – коментує репер.

Хоча нові формати не скасовують старих традиційних концертів.

– Звичайно, хотілося б виступати більше і для живих людей, але, якщо ця тема буде розвиватися, чому б не зустрітися з віртуальною жінкою, – додає Олексій Потапенко.

Знімання кліпів з тестами і дистанціями

Під час карантину гурту Mozgi вдалося навіть зняти кліп на пісню Chica Bamboni. Робили вони це з дотриманням всіх правил.

– Ми зробили це з усіма прибамбасами, з масками, з розділеним майданчиком на три частини, з перевірками, – каже Потап.

Крім того, не обійшлося без тестів.

– Кожному, хто був на майданчику, зробили тест до цього. І не лише на коронавірус, – додає Олексій Загородній (Позитив).

За словами хлопців, своїм прикладом вони показали колегам, що можливо працювати навіть під час дії обмежувальних заходів.

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Життя у напівпорожньому готелі. Перший виступ за кордоном

Крім того, гурт Mozgi провели перший концерт за кордоном після введення карантину. За їхніми словами, така робота теж можлива.

– Ми нині повернуся з Туреччини, куди полетіли на літаку в масках, сиділи на готельних сидіннях, приїжджали в окреме місце, готувалися до концерту в напівпорожньому готелі, – розповідає Олексій Потапенко.

Гарні маски і життя на природі. Переваги карантину

Також співаки поділилися з нами тим, як вони проводили карантин і як ставляться до нових правил.

Так, учасники групи позитивно сприйняли перебування під час карантину на природі.

– Я на час карантину переселився на фазенду. Мені там так сподобалося. Я почав думати, що я, напевно, не міський мешканець. Там більше свободи, більше колориту, ближче до природи, – говорить Вадим Федоров (Дядя Вадя).

Не бачать вони нічого поганого і у масках. Навпаки, вони позитивно ставляться до введення такого правила.

– Моя дружина Настя Каменських знайшла позитив у носінні маски. Вона каже, що тепер із задоволенням буде ходити в масці. Перше: її ніхто не впізнає, ніхто до неї не чіпляється. Друге: це красиво, це повага один до одного, – доповнює Потап.

За його словами, коли людина одягає маску, вона більше європеєць і громадянин світу, ніж будь-коли.

Шоу-бізнес виходить з карантину

Після творчої паузи через пандемію коронавірусу і карантин український шоу-бізнес починає повертатися до життя.

Так, співаки та гурти починають знімати кліпи у диких і безлюдних місцях з дотриманням всіх карантинних заходів.

Крім того, вони починають організовувати онлайн-виступи і виїжджати з концертами за кордон.

Валерія Черненко