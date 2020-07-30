Дружина Енді Картрайта Марина заявила, що розчленувала тіло чоловіка, тому що не хотіла, щоб його вважали накоманом.

За її словами, вона збиралася оголосити, що Енді Картрайт просто зник.

Дружину покійного репера затримали. Вона заявила, що не вбивала чоловіка і готова пройти тест на поліграфі, щоб підтвердити свою невинність.

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Марина розповіла, що Енді Картрайт почав вживати наркотики через депресію. Репер втратив роботу під час пандемії коронавірусу.

За її словами, вона бачила, як закладники приходили до них у під’їзд. Чотири дні тому вона виявила Енді Картрайта мертвим. Поруч з тілом лежав шприц.

Смерть Енді Картрайта

30 липня стало відомо про смерть Енді Картрайта. 30-річний репер помер у Санкт-Петербурзі.

Його дружина стверджує, що чоловік помер через передозування наркотиками. Вона заявила, що не вбивала чоловіка, але розчленувала його тіло.

Також варто відзначити, що жінка, за її словами, жила в квартирі з трупом чотири дні, але останній пост в Instagram репера з’явився три дні тому.

Джерело: КП-Петербург