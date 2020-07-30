Каменських поділилася гарячим фото в купальнику зі шнурівкою

Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками двома знімками з літнього відпочинку в Туреччині.

На фотографіях співачка в бежевому купальнику зі шнурівкою на грудях позує лежачи в гамаку. На ногах у співачки масивні кросівки.

– Пора сісти і відпочити, – написала вона.

Співачка виклала дві фотографії і запропонувала підписникам проголосувати, яка краще. Більшість з них проголосували за обидва знімки.

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За дві години публікація співачки зібрала понад 65 тис. лайків.

– Ти красуня, Настуся. Обидва фото гарні, – пишуть шанувальники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 29 Июл 2020 в 9:59 PDT

Каменських проводить свою відпустку в Туреччині і регулярно публікує знімки і відео. Навіть під час відпочинку співачка примудряється займатися спортом.

28 липня Каменських поділилася з шанувальниками новим відео в Tik-Tok. Спочатку Настя позує у воді, а коли починається швидкий ритм, вона пірнає в море, зображуючи при цьому біг.