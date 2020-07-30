Енді Картрайт: останній пост в Instagram

Три дні тому Енді Картрайт опублікував в Instagram фотографію татуювання.

На ній зображений катафалк з написом “Буде замалий”.

– Літо в розпалі, бийте татухи, надсилайте фотки. P. S.: приємно, коли тексти твоїх треків буквально йдуть по руках, – написав він.

Читайте: Учасник Versus з України: що відомо про Енді Картрайта, якого розчленувала дружина

Варто відзначити, що публікація з’явилася в соцмережі три дні тому. За словами дружини Енді Картрайта, репер помер ще 25 липня і вона про це нікому не говорила.

Смерть Енді Картрайта

30 липня стало відомо про смерть репера Енді Картрайта. Він помер у Санкт-Петербурзі на 31-му році життя.

За словами його дружини Марини, Енді Картрайт помер через передозування наркотиками. Вона заявила, що розчленувала тіло чоловіка, щоб ніхто не вважав його наркоманом.

Вона збиралася оголосити, що Енді Картрайт просто зник.

Жінка заявила, що не вбивала чоловіка і готова пройти тест на поліграфі.