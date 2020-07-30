Гумористичний телесеріал Маски-шоу давно не знімають, але він і досі популярний. У чому секрет – в інтерв’ю Фактам ICTV розповів художній керівник комік-трупи Маски, режисер і актор, музикант і художник, Народний артист України Георгій Делієв.

Він досі працює художнім керівником театру Маски і вважає, що його пантоміми будуть дивитися і через 100 років, хоча високої думки і про сучасний гумор.

– Нормальний сучасний гумор. Він актуальний, відповідає нинішньому часу. Але вже за рік люди не будуть розуміти, про що йшлося. Я ж завжди намагався робити якісь вічні теми. І справа не у яскравому гримі та ексцентричній грі – там конфлікти, які були і 30 років тому, і 50, і навіть 100, – вважає комік.

Делієв каже, що й через 100 років будуть такі проблеми між людьми.

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На його думку, завжди будуть керівники та підлеглі, батьки і діти, а також конфлікти між чоловіком і жінкою.

Делієв сказав, що зараз вже нічого не знімають – працюють тільки на сцені, але вистав багато, і зараз планується дві нові.

Він також розповів про своє бачення пандемії коронавірусу і причини її виникнення.

– Зі скепсисом ставлюся. Я не злякався, бо рідко дивлюся новини і навмисно не вивчаю політінформацію. Завдяки цьому у мене більш тверезе уявлення про те, що відбувається у світі, зокрема й про пандемію. Цьому є кілька причин. Одна з причин – це світова криза, яка назрівала останні 35 років, – зазначив комік.

Сучасний Делієв

Легендарний комік Георгій Делієв, який створив Маски-шоу, на якому виросло не одне покоління, заснував в Одесі комедійний театр, де майже щовечора дає вистави.

Щороку проводить фестиваль клоунади, на який приїжджають коміки з усього світу.

Делієв знімається в кіно, пише музику, тексти, співає і грає на гітарі.

Кілька років тому він створив гурт Deliev`s band і навіть випустив альбом.

Фото: Георгій Делієв