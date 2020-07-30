Репера Енді Картрайта знайшли мертвим у його квартирі. Дружина артиста розповіла, що її коханий помер через передозування, а потім вона розчленувала тіло і розклала у пакети. Жінка чотири дні жила з тілом померлого репера, поки не зважилася повідомити про подію своєму адвокату.

Біографія Енді Картрайта

Енді Картрайт, справжнє ім’я якого Олександр Юшко, народився 17 серпня 1990 року в місті Ніжин Чернігівської області.

– У мене завжди була лімітована кількість друзів і конкретні інтереси. У школі справи йшли добре, в початкових класах мій щоденник зазвичай виглядав так: кілька п’ятірок з різних предметів і внизу жирна двійка за поведінку, – розповідав в одному зі своїх інтерв’ю Енді Картрайт.

Також відомо, що в дитинстві репер відвідував секцію самбо, уроки гри на фортепіано, шаховий гурток.

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Освіту він отримував у Ніжинському педагогічному університеті за спеціальністю викладач англійської мови.

Вперше Енді з’явився на реп-батлі у 2014 році. Тоді він програв популярному російському виконавцю ATL.

У 2016 році Картрайт знову з’явився на Versus, але перемогу йому в протистоянні з Obe 1 Kanobe отримати не вдалося.

Смерть Енді Картрайта

У Петербурзі (Росія) помер репер Енді Картрайт (Олександр Юшко).

Його дружина стверджує, що чоловік помер через передозування. Після чого вона розчленувала тіло музиканта і розклала в пакети, які розмістила в холодильнику і в коридорі.

Дружину артиста Марину затримали правоохоронці.

Фото: kkkartrait