Співачка LOBODA презентувала кліп на пісню Boom Boom разом із російським репером PHARAOH.

Продюсером одіозного відеокліпу став актор та гуморист Олександр Гудков.

У зйомках взяли участь такі представники російського шоу-бізу, як Катерина Варнава, Іда Галич, Каріна Крокс та Лоліта Мілявська.

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Відеоробота починається із цитати однієї із ідеологів фемінізму Сімони де Бовуар.

Однак найцікавішою стала поява у кліпі Boom Boom Ксенії Собчак, кандидата у президенти Росії на виборах 2018 року.

За годину після прем’єри кліп подивилися майже півмільйона користувачів, однак зараз кількість дизлайків перевищує кількість лайків.

Прем’єра пісні Біллі Айліш

Також свою нову відеороботу представила американська співачка Біллі Айліш.

Її трек та кліп My Future, стилізований під мультфільм, став першою оригінальною роботою у 2020 році.

Всього декілька годин кліп подивилися понад 3 млн користувачів.