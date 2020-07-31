Американська співачка Біллі Айліш презентувала новий трек та кліп на пісню My Future.

Пісня розповідає про минуле Біллі та як воно вплинуло на її творчість.

Суть пісні криється у тому, щоб навчитися любити себе та відкинути усі думки з минулого, щоб побачити майбутнє.

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Кліп стилізовано під мультфільм, в якому Біллі блукає у лісі під дощем, а потім виходить сонце і все розцвітає.

– Я закохана у своє майбутнє і не можу дочекатися зустрічі з ним, – каже співачка.

За декілька годин пост в Instagram Біллі набрав понад 4,5 млн вподобань, а 18-річну співачку підтримав кумир її дитинства – Джастін Бібер.

Трек доступний для прослуховування на всіх майданчиках.

Це перший оригінальний трек Біллі Айліш у 2020 році, не рахуючи синглу No time to die, записаний для нового фільму про Джеймса Бонда.

Коли їй запропонували записати пісню для цього фільму, Біллі не приховувала своїх емоцій.

За її словами, заспівати для легендарної франшизи Бонда це велика честь для неї.