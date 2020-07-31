Netflix зніматиме свій перший фільм в Україні, який матиме назву The Last Mercenary.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні. Левова частина знімання відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі. За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов, – розповів Ткаченко.

Знімання проводитимуть міжнародна кінокомпанія Apple Tree та українська Star Media.

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– До речі, знімання вже стартували і триватимуть до осені. Сподіваюсь, стрічка стане ще й першою, яка отримає рібейти в Україні, – додав Ткаченко.

Продюсери – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві и Оліас Барко. Режисер – Девід Шарон, а оператор-постановник Т’єррі Арбогаст.

Відьмак від Netflix

Популярний медійний сервіс Netflix анонсував приквел (частина, що показує час до початку основних подій) серіалу Відьмака (The Witcher).

Пріквел The Witcher: Blood Origin міститиме шість серій: в ньому покажуть події, які відбувалися за 1200 років до появи першого відьмака.