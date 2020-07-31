Олег Винник святкує день народження – біографія та хіти співака

Олег Винник раптово увірвався в український шоу-бізнес та одразу завоював прихильність публіки. Сьогодні співакові виповнюється 47 років.

Біографія Олега Винника

Співак народився на Черкащині у селі Вербівка. Ще у школі Олег Винник виступав, співав та грав на електрогітарі. Вищу освіту отримав у Канівському училищі культури на хормейстерському відділенні.

З юнацького віку писав поезію, яка пізніше стала текстом для його найбільших хітів. Пізніше він влаштувався на роботу в Черкаський народний хор і став головним солістом колективу.

За програмою культурного обміну Олег Винник поїхав у Німеччину, де познайомився із жанром мюзиклу. Там виконавця помітив американський викладач з вокалу Джон Леман.

Читайте: Свят! Свят! Свят! – Полякова, Потап і Винник презентували нову пісню

У Німеччині шанувальники знали Винника під псевдонімом Olegg. Пізніше він отримав головну роль — партію Жана Вальжана — у мюзиклі Знедолені за твором Віктора Гюго.

У 2011 році співак повернувся в Україну, де до нього відразу надійшло кілька пропозицій від продюсерів. Артист розпочав сольну кар’єру.

Особисте життя

Про своє особисте життя співак не розповідає, а родина відмовляється давати інтерв’ю журналістам. Батьки Олега Винника померли.

У медіа з’явилася інформація, що у співака є дружина Таїсія Сватко, і вони разом виховують сина, який народився ще в Німеччині. Артистка виступає під псевдонімом Таюне.

Хіти Олега Винника

За час своєї сольної кар’єри співак встиг не тілький написати безліч хітів та зібрати повні концертні зали, а й завоював прихильність українських жінок.

Кліп Олега Винника Здравствуй, невеста зібрав понад 35 млн переглядів, а от популярна Ніно на три млн менше.

Ніно

Вовчиця

Ты в курсе

Як жити без тебе

Також Факти ICTV зробили тест, щоб перевірити, наскільки добре ви знаєте творчість Винника.