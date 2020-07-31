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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Помер Алан Паркер – режисер Евіти та Опівнічного експресу

Британський режисер Алан Паркер помер 31 липня у віці 76 років. Глядачі знають його за такими роботами, як Опівнічний експрес, Евіта, Серце Янгола та Стіна.

Про причини смерті нічого невідомо.

Паркер був двічі номінований на Оскар: в 1978 році – за Опівнічний експрес і в 1988 році – за Міссісіпі у вогні.

Фільм Стіна він зняв для гурту Pink Floyd на основі його альбому The Wall.

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Алан Паркер

Фото: Bernard Bialorucki | Dreamstime.com

Що відомо про Паркера

Алан Паркер народився у Лондоні 14 лютого 1944 року. Його вважають одним із засновників Британської гільдії кінорежисерів, але починав він свою кар’єру з реклами – працював копірайтером.

Його перша помітна робота в кіно – написання сценарію для фільму Мелоді.

Як режисер Паркер знімав рекламу і працював над телефільмами для BBC.

31 липня також стало відомо про смерть Оксани Вороніної – відомої української актриси, яка померла у віці 51 року після тривалої хвороби.

Джерело: Variety

Фото: Dreamstime

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