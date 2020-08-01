Особлива історія кохання Джейсона Мамоа та Лізи Боне не сходить з уст журналістів уже понад 15 років, а в Голлівуді її називають казковою і незвичною. Про зворушливу історію кохання акторів читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Двадцятирічна Ліза Боне грала одну з головних ролей у комедійному серіалі Шоу Косбі. Щораз, коли вона з’являлась на екрані, восьмирічний Джеймс повторював, що завоює серце актриси і вони будуть разом. Таке бажання маленького хлопчика наштовхнуло його стати актором.

Коли Мамоа було 26 років, а Боне – 38 доля їх звела на вечірці у джазовому клубі. Проте актор не був настільки успішним та відомим.

Ми лише опинились в потрібному місці, в потрібний час, спільні друзі, – сказав Джейсон в інтерв’ю.

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Побачивши Лізу, чоловік не зміг вимовити ні слова, а коли жінка підійшла, щоб познайомитись – ледь не знепритомнів, оскільки вона була для нього королевою все життя. Актор не мав автомобіля і попросив Боне відвезти його до готелю, де влаштувався на ніч. Але дівчина запропонувала по дорозі зупинитись у кав’ярні та замовила собі улюблене пиво Джейсона. В цей момент чоловік зрозумів, що вона – ідеальна жінка.

Не можу сказати, що це було кохання з першого погляду, але він мене зачепив, – пізніше зізналася зірка.

Після декількох годин приємного спілкування, коли вони вийшли з приміщення Мамоа підхопив Лізу на руки, перекинувши через плече і, за її словами, забрав у своє життя. З того часу голлівудська пара не розлучалася.



















Джейсон Момоа та Ліза Боне – історія кохання / 5 фотографий

Попри те, що закохані вже 15 років разом та виховують двох дітей, офіційно подружжям вони стали лише у 2017 році.

Фото: Instagram