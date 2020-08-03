Анастасія Заворотнюк повертається додому після лікування – ЗМІ

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка вже майже рік бореться з раком, покинула клініку в США та повертається додому.

Її пустий особняк в підмосковному Крекшіно відвідали родичі – мати та двоє дітей – Анна і Майк.

З початку лікування зірки серіалу Моя прекрасна няня у будинку не жив ніхто, що підтвердили сусіди.

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Ймовірно, їхній приїзд і обумовлений тим, що вони чекають на повернення Анастасії.

Зазначається, що Анастасія Заворотнюк проходила лікування раку у клініці Memorial Sloan Kettering Cancer Center, де раніше лікувалася відома співачка Жанна Фріске.

Це стало зрозуміло завдяки регулярним рейсам чоловіка Анастасії, Петра Чернишова, до Нью-Йорку, де й розташований медичний заклад.

Актор літав до США у розпал пандемії коронавірусу, адже має американське громадянство.

Про важку хворобу Анастасії Заворотнюк стало відомо на початку осені 2019 року – їй діагностували рак головного мозку.

За цей час актриса перенесла кілька операцій, а ЗМІ встигли поширити чутки про повний і невиліковний параліч і навіть смерть Заворотнюк.

Петро Чернишов з того часу відмовляється від усіх виступів та ніяк не коментує стан дружини, а сама Анастасія обірвала спілкування з шанувальниками і журналістами.

Джерело: Комсомольская правда

Фото: podderzhka_azavorotnyuk