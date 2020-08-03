Українська співачка Світлана Лобода виклала у мережу гаряче фото з відпочинку.
Нещодавно улюблениця публіки LOBODA презентувала кліп на пісню Boom Boom разом із російським репером PHARAOH, а вже сьогодні ніжиться під сонечком біля моря.
Місце свого відпочинку артистка не розсекретила, однак на фото видно, що там обмаль людей, тим паче співачка засмагає топлес.
– Віднесена вітром, – коротко підписала фото Лобода.
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Прем’єра кліпу
У зйомках кліу Boom Boom взяли участь такі представники російського шоу-бізу, як Катерина Варнава, Іда Галич, Каріна Крокс та Лоліта Мілявська.
Однак найцікавішою стала поява у кліпі Boom Boom Ксенії Собчак, кандидата у президенти Росії на виборах 2018 року.