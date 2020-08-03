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Оголена Лобода розкинулась на стільці біля моря

Українська співачка Світлана Лобода виклала у мережу гаряче фото з відпочинку.

Нещодавно улюблениця публіки LOBODA презентувала кліп на пісню Boom Boom разом із російським репером PHARAOH, а вже сьогодні ніжиться під сонечком біля моря.

Місце свого відпочинку артистка не розсекретила, однак на фото видно, що там обмаль людей, тим паче співачка засмагає топлес.

– Віднесена вітром, – коротко підписала фото Лобода.

ЧитайтеМой: LOBODA презентувала новий сингл

 

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Прем’єра кліпу

У зйомках кліу Boom Boom взяли участь такі представники російського шоу-бізу, як Катерина Варнава, Іда Галич, Каріна Крокс та Лоліта Мілявська.

Однак найцікавішою стала поява у кліпі Boom Boom Ксенії Собчак, кандидата у президенти Росії на виборах 2018 року.

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