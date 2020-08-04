Ірина Горбачова розсекретила стосунки з музикантом Антоном Савлєповим

Російська актриса Ірина Горбачова підтвердила романтичні відносини з колишнім учасником групи Quest Pistols Антоном Савлєповим.
Про це вона повідомила у своєму Instagram.
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Спільні знімки з Антоном оцінили понад 80 тис. шанувальників.
У своєму пості Горбачова відверто зізналася у щирих почуттях, пов’язаних із Києвом.
14 червня актриса опублікувала святкове привітання для свого “хлопчика” – саме того дня Антон Савлєпов і святкував свій день народження.
У 2019 році Ірина Горбачова знялася у кліпі музиканта на пісню Бомба.
Ірина Горбачова у Дудя
На початку квітня Ірина Горбачова завітала на шоу Юрія Дудя та розповіла про своє ставлення до Володимира Зеленського.
Так, під час президентських виборів в Україні вона підтримала Зеленського, оскільки він теж був актором, як і Горбачова.
Джерело: irina_gorbacheva