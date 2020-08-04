Актриса Дизель шоу Вікторія Булітко відверто розповіла про її стосунки з партнером у Танцях із зірками Дмитром Дігусаром, а також чи ревнував її коханий. Крім того, актрисі вручали Оскар у Лос-Анджелесі, хоч і не справжній.

Актриса поділилася, що на карантині зайнялася безліччю справ, на які зазвичай не вистачало часу.

– Я займалася городом, шила, готувала. Єдине, що не встигла – це завести дитину. Хоча всі ЗМІ вже сказали, що у нас із Сашком Бережком з’явився малюк. Це все жарт (сміється), – розповіла Булітко.

Вона опублікувала фото разом з малюком та Олександром Бережком. Шанувальники вже вирішили, що вони пара, але це виявився знімок зі зйомок нового серіалу.

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Також Вікторія поділилася, що на проект Танці з зірками вона пішла не заради популярності, а заради інтересу.

– Це адреналін. Я сама не знаю, як я погодилася на цю авантюру, особливо з нашим графіком. Якби я була вільна від роботи, то було б легше впоратися, а так було дуже складно. Ще це страшно. Коли виходиш на сцену, ти розумієш, що це не можна буде перезняти. Якщо ти впадеш, то всі це побачать, але це дуже цікаво, – зазначила актриса.

Крім того, через травми довелося робити кілька разів на день уколи. Допомогу в цій справі їй надавав партнер Дмитро Дікусар.

– Уколи були у м’яке місце, а робив їх Дмитро. Так мою п’яту точку він бачив, але торкався він до неї лише голочкою, – розповіла Вікторія Булітко.

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