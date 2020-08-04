Як Меган Маркл порушувала королівський протокол

Меган Маркл святкує свій 39-й день народження 4 серпня.

До здобуття титулу герцогині Сассекської Рейчел Меган Маркл була відомою американською актрисою та фотомоделлю.

З часом після весілля разом із принцом Гаррі вона вирішує скласти усі королівські повноваження, що стало справжнім прецедентом в історії Великої Британії.

Факти ICTV зібрали 5 найяскравіших моментів, коли герцогиня Меган Маркл порушувала королівський протокол.

Нелюбов до колготок

Згідно з королівським протоколом, усі жінки королівської родини повинні носити колготки або панчохи разом із сукнями.

Меган відмовилася від цієї традиції вже на першій офіційній зустрічі, коли Гаррі оголосив про їхні заручини.

Вже згодом, після весілля, у Меган Маркл стався конфлікт із Кейт Міддлтон, коли жінки не змогли дійти спільної мови, чи вдягати колготки маленьким подружкам нареченої принцеси Шарлотти.

Запізнення з фото первістка

6 травня 2019 року Меган Маркл народила первінця – сина Арчі.

На відміну від принцеси Діани і Кейт Міддлтон, першу фотосесію зі своєю новонародженою дитиною вона провела аж через кілька днів після пологів.

Тоді подружжя пояснило це прагненням “відсвяткувати народження сина наодинці, без преси”.

Однак і Діана, і Кейт ділилися світлинами вже через кілька годин після пологів прямо у лікарні.

Відмова від “королівських” зачісок

Щодо зачісок для жінок із королівської родини, існує одне правило – волосся має бути укладеним.

Однак журналістам набридло рахувати, скільки разів Меган дозволяла собі з’явитися на людях із недбалим пучком на голові.

Окрім прогулянок та спілкування з пресою, із такою зачіскою герцогиня з’явилася навіть під час офіційного візиту до Північної Ірландії.

Автографи та обійми шанувальників

Під час спілкування та зустрічей із шанувальниками королівської родини також існує перелік правил та рекомендацій.

Зазвичай усі члени королівської родини дотримуються формальностей, а от Меган Маркл часто обіймається зі своїми фанатами та навіть роздає автографи.

Обійми (з міркувань безпеки та з поваги то положення) у королівській родині заборонені.

Правило “до заміжжя”

На святкові урочистості британської королеви Єлизавети ІІ зазвичай запрошують лише членів родини, однак для Меган тут теж зробили вийняток.

У 2010 році Кейт Міддлтон не дозволили провести Різдво з королівською сім’єю – вона і принц Вільям були заручені, а не одружені, тому Кейт не вважалася членом родини.

А ось Різдво 2018 року Меган та Гаррі (які одружилися лише у травні) провели у колі королівської родини.

Відповідь королеви

Британська королева Єлизавета ІІ скасувала урочистості до дня народження Меган Маркл, про що стало відомо наприкінці липня.

За особистим розпорядженням королеви, на день народження дружини принца Гаррі Меган Маркл, 4 серпня, не дзвенітимуть дзвони у Вестмінстерському абатстві.

Так вона вирішила позбавити акторку подібної честі, хоча дзвони лунають у день народження кожного зі старших членів британської королівської сім’ї.

Складаючи королівські повноваження, подружжя Меган та Гаррі також відмовилися від королівських пільг та традицій.