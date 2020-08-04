На телеканалі СТБ восени 2020 року покажуть розширену версію серіалу Спіймати Кайдаша, знятого за мотивами повісті Івана Нечуй-Левицького.

Його показ навесні викликав небувалий резонанс. Все літо творців серіалу просили зробити продовження або повторний показ, тому на прохання глядачів вони вирішили показати режисерську версію – з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ.

Сценаристом проекту виступила Наталка Ворожбит. Також вона вперше стала шоураннером проекту. Одні з головних ролей зіграли зірка Кріпосної Тарас Цимбалюк та Кіборгів – Віктор Жданов.

Також серіал показав глядачам нових зірок українського кіно. У головних ролях: Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Якушева, Дарина Федина, Юрій Безкоровайний, Роман Ясіновський, Юлія Врублевська та інші.

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– Мабуть, у багатьох Кайдашева сім’я асоціюється зі шкільною травмою. І тільки мені повість настільки подобалася, що я перечитувала її десятки разів. Коли я почала працювати над проектом, я зрозуміла, чому мене так чіпляла ця історія. Вона про мене, мою сім’ю, сусідів, оточення та землю, на якій я виросла. Тоді я ще не знала про іронію та критичний аналіз, але Нечуй-Левицький саме це і робив: критикував, аналізував та іронізував. Але не по-злому, а як звернення до близьких людей. Він їх поставив перед дзеркалом і сказав: Дивіться, ви ж прекрасні! Чому ви такі нещасні? У нас немає головних героїв. І немає розділення на поганих та добрих. Вони всі неоднозначні. І всім ти співпереживаєш, – коментує Ворожбит.







Спіймати Кайдаша: восени на екрани вийде розширена версія серіалу / 2 фотографии

12-серійний проект Спіймати Кайдаша у 2018 році виграв пітчинг Міністерства культури України та отримав державну фінансову підтримку.

Вийшов на екрани навесні 2020 року і відразу отримав перші місця за кількістю переглядів, вразивши українців своєю природністю. Немов камера просто підглядала за життям реальних людей.

Сюжет, герої і багато сцен – за мотивами Нечуя-Левицького, але весь серіал охоплює сучасні 10 років – з 2005-го до 2014 року.