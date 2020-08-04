Довкола української моделі та співачки Даші Астаф’євої завжди безліч інтриг, чоловіки шаленіють від її знімків, а жінки захоплюються фігурою.

4 серпня Астаф’єва святкує свій 35-й день народження. Факти ICTV підготували 5 знакових фото зірки.

Обкладинка Playboy, яка змінила її життя

На обкладинці 2009 року сексуальна випускниця Фабрики зірок показала повністю оголене тіло. Даша лише вдалою позою прикривала інтимні місця. Сама артистка згодом згадувала, що перед фотосесією провела забагато часу біля басейну у маєтку Х’ю Хефнера, і на зйомках візажистам довелось добряче попрацювати, гримуючи її почервоніле тіло. Це фото з легкістю підкорило не лише Х’ю Хефнера, але і серця мільйонів чоловіків, а кар’єра моделі стрімко пішла вгору.

Фото, яке зібрало найбільшу кількість лайків в Instagram

Це фото Даші зібрало понад 46 тисяч лайків, що є найбільшим рекордом за всю історію її Instagram. Напівпрозорий одяг викликав шквал емоцій у коментарях і десятки компліментів від її шанувальників.

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Фото, яке викликало найбільше дискусій в мережі

Найбільшу кількість коментарів зібрало фото сценічного образу Астаф’євої і її команди. Вона влаштувала конкурс і пообіцяла подарунок тому, хто вгадає вагу її корсету, виготовленого зі справжніх перлів.

Варіантів було безліч від 100 грамів і до 20 кілограм, проте виявилась правильною відповідь у 4 кілограми.

Астаф’єва, яка всіх здивувала

Без макіяжу, зачіски та гарного вбрання – таким Дашу не бачив ніхто. Шанувальники звикли бачити зірку вишуканою, а тут вона показала, що така, як усі.

Перше фото Даші в Instagram

Ось це ніжне фото з чуттєвим підписом стало першим на її сторінці.

Під фото вона цитувала слова Боба Марлі про стосунки, якими надихнула багато людей:

Вона може думати про тебе не кожну секунду в день, але вона може віддати тобі частину себе, тому що вона знає – ти можеш розбити її серце. То чи не рань її, не міняй її, не аналізуй і не чекай від неї того, що вище її можливостей. Посміхайся, коли вона робить тебе щасливим, давай їй знати, коли вона тебе злить, і сумуй за нею, коли її немає поруч.

Хто така Даша Астаф’єва