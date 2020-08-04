Довкола української моделі та співачки Даші Астаф’євої завжди безліч інтриг, чоловіки шаленіють від її знімків, а жінки захоплюються фігурою.
4 серпня Астаф’єва святкує свій 35-й день народження. Факти ICTV підготували 5 знакових фото зірки.
Обкладинка Playboy, яка змінила її життя
На обкладинці 2009 року сексуальна випускниця Фабрики зірок показала повністю оголене тіло. Даша лише вдалою позою прикривала інтимні місця. Сама артистка згодом згадувала, що перед фотосесією провела забагато часу біля басейну у маєтку Х’ю Хефнера, і на зйомках візажистам довелось добряче попрацювати, гримуючи її почервоніле тіло. Це фото з легкістю підкорило не лише Х’ю Хефнера, але і серця мільйонів чоловіків, а кар’єра моделі стрімко пішла вгору.
Фото, яке зібрало найбільшу кількість лайків в Instagram
Це фото Даші зібрало понад 46 тисяч лайків, що є найбільшим рекордом за всю історію її Instagram. Напівпрозорий одяг викликав шквал емоцій у коментарях і десятки компліментів від її шанувальників.
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Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды… Вот, почему, прежде чем сказать « да» , я всегда требую идею съемки Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто, гениальное в простом. Самые мои сильные тандемы, заканчивались тем, что мы так и не вышли из номера отеля … Спасибо @natashakot ???? #mua @diana_bodruh #accessories @accentuate_official #style @favoritki
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Фото, яке викликало найбільше дискусій в мережі
Найбільшу кількість коментарів зібрало фото сценічного образу Астаф’євої і її команди. Вона влаштувала конкурс і пообіцяла подарунок тому, хто вгадає вагу її корсету, виготовленого зі справжніх перлів.
Варіантів було безліч від 100 грамів і до 20 кілограм, проте виявилась правильною відповідь у 4 кілограми.
Астаф’єва, яка всіх здивувала
Без макіяжу, зачіски та гарного вбрання – таким Дашу не бачив ніхто. Шанувальники звикли бачити зірку вишуканою, а тут вона показала, що така, як усі.
Перше фото Даші в Instagram
Ось це ніжне фото з чуттєвим підписом стало першим на її сторінці.
Під фото вона цитувала слова Боба Марлі про стосунки, якими надихнула багато людей:
Вона може думати про тебе не кожну секунду в день, але вона може віддати тобі частину себе, тому що вона знає – ти можеш розбити її серце. То чи не рань її, не міняй її, не аналізуй і не чекай від неї того, що вище її можливостей. Посміхайся, коли вона робить тебе щасливим, давай їй знати, коли вона тебе злить, і сумуй за нею, коли її немає поруч.
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Ты можешь быть у неё не первым, не последним и не единственным. Она любила перед тем, как полюбила снова. Но если она любит тебя сейчас, что ещё не так? Она не идеальна, но ведь ты тоже, и вы оба никогда не будете идеальными вместе. Но если она заставляет тебя смеяться, тем более подумай дважды, если она даёт тебе возможность быть человеком, делать ошибки, держаться за неё и давать ей всё, что ты можешь. Она может думать о тебе не каждую секунду в день, но она может отдать тебе часть себя, потому что она знает — ты можешь разбить её сердце. Так не рань её, не меняй её, не анализируй и не ожидай от неё того, что выше её возможностей. Улыбайся, когда она делает тебя счастливым, давай ей знать, когда она тебя злит, и скучай по ней, когда её нет рядом. #я_вернулась ????
Хто така Даша Астаф’єва
- Народилась Даша 4 серпня 1985 року в Орджонікідзе Дніпропетровської області у звичайній сім’ї. У дитинстві з неї глузували через алергічні висипи і худорляву статуру, проте вона дійшла такого успіху якому може позаздрити будь-хто.
- Навчалася на режисерському факультеті, де викладали вокал. Переїхавши до Києва, познайомилась з продюсером Юрієм Нікітіним, який запропонував взяти участь у Фабриці зірок. Відомою стала завдяки гурту Nikitа, з квітня 2017 виступає сольно.
- Кар’єра моделі почалася, коли її знімки побачив фотограф, який цікавився двійниками. Він вважав, що вона схожа на американську модель 1950-х років Бетті Пейдж. 2006 року Астаф’єва стала playmate місяця українського видання Playboy, а через якийсь час познайомилась з його засновником Х’ю Хефнером.
- Кар’єра співачки та моделі й сьогодні тішить прихильників Даші своїм злетом, тож сподіваємось, що так буде й надалі. Така епатажна зірка як Астаф’єва не може залишитись без уваги.