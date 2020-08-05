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Меган Фокс показала пікантне фото з напівоголеним обранцем

Голлівудська акторка Меган Фокс опублікувала пікантне фото зі своїм обранцем – американським репером Колсоном Бейкером.

На чорно-білому знімку пара позує перед дзеркалом. Меган із мокрим волоссям закутана в рушник, тоді як її обранець демонструє підтягнуте тіло, вкрите татуюваннями.

– До болю гарний хлопчик. Моє серце – твоє, – підписала фото Меган.

 

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Публикация от Megan Fox (@meganfox)

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Ще у травні 2020 року ЗМІ писали про те, що Меган Фокс покинула Браяна Остіна Гріна заради Колсона Бейкера. Вже у червні пару заскочили за палкими поцілунками на вулицях Лос-Анджелеса.

Згодом Меган Фокс і Колсон Бейкер перестали приховувати свої стосунки. За словами закоханих, під час першої зустрічі вони відчули особливий зв’язок.

Фото: Dreamstime

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