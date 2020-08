Музикантів The Killers звинуватили у зґвалтуванні дівчини – що говорить розслідування

Звукорежисер Чез Шеррі, яка працювала з американським гуртом The Killers понад 10 років тому, звинуватила музикантів у зґвалтуванні дівчини.

Вона написала, що була свідком розмови, коли один з організаторів концерту спілкувався з музикантами. Начебто, він говорив їм, що в гримерці на них чекає дівчина.

Пізніше вона чула, як чоловіки обмінювалися враженнями про сексуальний контакт.

Trigger warning. This is my story. I was a tech for the largest sound company in the world working for one of the biggest bands in the world (still).

I’ve never had any sort of justice. I wonder about her all the time.

Please share my story about my time with THE KILLERS. https://t.co/SlELWD6aje

— Chez Cherrie (@ofcherrie) July 28, 2020