PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Музикантів The Killers звинуватили у зґвалтуванні дівчини – що говорить розслідування

Звукорежисер Чез Шеррі, яка працювала з американським гуртом The Killers понад 10 років тому, звинуватила музикантів у зґвалтуванні дівчини.

Вона написала, що була свідком розмови, коли один з організаторів концерту спілкувався з музикантами. Начебто, він говорив їм, що в гримерці на них чекає дівчина.

Пізніше вона чула, як чоловіки обмінювалися враженнями про сексуальний контакт.

Читайте: Екс-чемпіона НФЛ визнали винним у зґвалтуванні людини з інвалідністю

Однак розслідування довело, що артисти не були причетні до зґвалтування. Крім того, охоронці та інші працівники запевнили, що не бачили тоді в гримерці п’яну оголену дівчину.

Ймовірна жертва, яка перебувала за кулісами після концерту, також спростувала факт насильства.

Також у червні цього року американського актора Денні Мастерсона звинуватили в трьох зґвалтуваннях. Однак він все заперечує.

Якщо слідство доведе причетність Денні Мастерсона до зґвалтування, йому загрожує до 45 років ув’язнення.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка