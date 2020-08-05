Музикантів The Killers звинуватили у зґвалтуванні дівчини – що говорить розслідування

Звукорежисер Чез Шеррі, яка працювала з американським гуртом The Killers понад 10 років тому, звинуватила музикантів у зґвалтуванні дівчини.
Вона написала, що була свідком розмови, коли один з організаторів концерту спілкувався з музикантами. Начебто, він говорив їм, що в гримерці на них чекає дівчина.
Пізніше вона чула, як чоловіки обмінювалися враженнями про сексуальний контакт.
Trigger warning. This is my story. I was a tech for the largest sound company in the world working for one of the biggest bands in the world (still).
I’ve never had any sort of justice. I wonder about her all the time.
Please share my story about my time with THE KILLERS. https://t.co/SlELWD6aje
— Chez Cherrie (@ofcherrie) July 28, 2020
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Однак розслідування довело, що артисти не були причетні до зґвалтування. Крім того, охоронці та інші працівники запевнили, що не бачили тоді в гримерці п’яну оголену дівчину.
Ймовірна жертва, яка перебувала за кулісами після концерту, також спростувала факт насильства.
Також у червні цього року американського актора Денні Мастерсона звинуватили в трьох зґвалтуваннях. Однак він все заперечує.
Якщо слідство доведе причетність Денні Мастерсона до зґвалтування, йому загрожує до 45 років ув’язнення.