Суспільне 5 серпня розпочало прийом заявок на участь у нацвідборі на дитяче Євробачення 2020, який триватиме до 25 серпня.

Правила вперше змінено. Тепер діти можут потрапити на пісенний конкурс як із власною піснею, так із кавером. Відбір та голосування відбуватимуться у режимі онлайн.

Етапи нацвідбору на дитяче Євробачення 2020:

Перший – 5-25 серпня. Учасник подає заявку на сайті нацвідбору junior.eurovision.ua, протягом доби його відео публікують з хештегом #uajesc2020. До 25 серпня вони збирає лайки.

Другий – 26-27 серпня. Визначається шортлист з 11 найкращих учасників: вісім – з авторською піснею, двоє – з каверами, а також учасник, відео якого набере найбільшу кількість лайків.

Третій – 28 серпня-4 вересня. Оголошення імен 11 учасників, а також запис пісні, яку надасть Суспільне для виконавців каверів, і за бажанням її зможуть записати виконавці власних пісень.

Четвертий – 5-7 вересня. Голосування, під час якого журі та користувачі соцмереж визначатимуть переможця нацвідбору.

П’ятий – до 12 вересня буде оголошено ім’я переможця національного відбору на дитяче Євробачення-2020.

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Дитяче Євробачення 2020 відбудеться у Польщі 29 листопада.

Євробачення 2020

Україну на дитячому Євробаченні 2019 представляла Софія Іванько з піснею The Spirit оf Music.

А основний міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020 цього року скасували через пандемію коронавірусу.

Проте гурт Go_A, який виграв нацвідбір, представлятиме Україну на Євробаченні у 2021 році.

Джерело: Суспільне