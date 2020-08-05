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Вітаю з поповненням! Настя Каменских поділилась радісною новиною

У родині Насті Каменських та Потапа сталося поповнення – собака співачки Мімі народила цуценят.

Настя поділилась радісною звісткою зі своїми підписниками в Instagram та виклала миле відео.

– Мімі і її маленька команда. Ласкаво просимо у цей світ, – написала вона.

 

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Mimi and her newborn Mimi-crew ???????? Welcome to this world ❤️ ⠀ Мими и ее маленькая команда ☺️ Добро пожаловать в этот мир ???? ⠀ #puppies #cuttestdog #bichonfrise

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

У коментарях користувачі одразу почали вітати співачку та залишати зворушливі коментарі.

Вітаю з поповненням!

Заряд мімімішності на цілий день!

Яка ж вона гарна мама!

Не пройшла осторонь і співачка Оля Полякова, яка також залишила свій коментар.

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До речі, про те, що подружжя чекає народження маленьких песиків, розповів Потап в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Він сказав, що цуценят ще до народження “забронювали” подруги Насті.

Крім цього Потап на Екзамені розповів, що свариться зі своєю дружиною рідко і через дрібниці.

За словами артиста, Каменських зривається зі свого режиму лише через нього і тому іноді злиться.

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