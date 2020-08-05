У родині Насті Каменських та Потапа сталося поповнення – собака співачки Мімі народила цуценят.
Настя поділилась радісною звісткою зі своїми підписниками в Instagram та виклала миле відео.
– Мімі і її маленька команда. Ласкаво просимо у цей світ, – написала вона.
У коментарях користувачі одразу почали вітати співачку та залишати зворушливі коментарі.
Вітаю з поповненням!
Заряд мімімішності на цілий день!
Яка ж вона гарна мама!
Не пройшла осторонь і співачка Оля Полякова, яка також залишила свій коментар.
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До речі, про те, що подружжя чекає народження маленьких песиків, розповів Потап в інтерв’ю Маші Єфросиніній.
Він сказав, що цуценят ще до народження “забронювали” подруги Насті.
Крім цього Потап на Екзамені розповів, що свариться зі своєю дружиною рідко і через дрібниці.
За словами артиста, Каменських зривається зі свого режиму лише через нього і тому іноді злиться.