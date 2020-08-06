Лідер популярного українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася своїм топом найкращих хітів, а також розповіла про музику дитинства та чому сучасні пісні рідко потраплять до її плейлисту.
У дитинстві Юлія найчастіше слухала блюз, соул та вчилася співати, як джазові діви.
– Я виросла у родині музикантів, тому у нашій сім’ї завжди звучала хороша музика: джаз, соул, блюз. Частіше це були англомовні пісні. І моє дитинство асоціюється у мене з Sade, Тоні Брекстон, Джорджем Бенсоном, Еллою Фіцджеральд, Аретою Франклін. Я слухала найкращих джазових дів та вчилася співати на їх композиціях. Також, звісно, мене не оминула слава Вітні Х’юстон та Мераї Кері, я теж вчилася їхнім прийомам, – розповіла фронтвумен The Hardkiss.
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Пісні до плейлисту Юлія Саніної можуть потрапити лише після тесту на мелодійність, хоча сучасні пісні вирізняються більше ритмічністю.
– Я полюбляю мелодійну музику. Я сама мелодист. Для мене важлива красива гармонія та тексти, а ось ритміка для мене на другому плані. На жаль, світові тенденції такі, що наразі популярна саме ритмічна музика, зокрема реп. Тому я шукаю те, що можна наспівати. У моєму плейлисті рідко з’являється нова музика, а більше треки з 90-х та 2000-х, – зазначила співачка.
Проте Юлія поділилася тим, що відкрила для себе новий гурт Catnapp, який грає досить мелодійну електронну музику.
– Можу порадити гурт, який я відкрила для себе після перегляду серіалу Неортодоксальна від Netflix. Там була сцена, де герої відпочивають у нічному клубі у Берліні. І там звучала пісня, яку я одразу знайшла у Shazam, бо вона була досить незвичайна. Це трек гурту Catnapp, – розповіла співачка.
За її словами, кожен повинен переглянути легендарний виступ гурту Queen на лондонському стадіоні Вемблі рамках благодійного концерту Live Aid.
– Виступ Nirvana MTV Unplugged. Також можна взяти будь-який виступ гурту Rammstein. Навіть якщо ви не слухаєте їх музику, то вас зацікавить перфоманс, – додала Юлія Саніна.
До слова, у гурту The Hardkiss у 2021 році десятирічний ювілей, який вони відзначать із фанами грандіозним шоу Десять на НСК Олімпійський 29 травня.
Топ-10 рок-пісень від The Hardkiss
Andreas Johnson – Glorious
The Subways – Rock & Roll Queen
Stereophonics – Maybe Tomorrow
Alanis Morissette – You oughta know
RHCP – Under the bridge
BMTH – Doomed
Linkin park – Numb
Placebo – Bitter end
HIM – Join me in death
U2 – Love is blindness
Топ-10 музичних хітів 2020 року
2020 рік у музиці вже встиг ознаменуватися низкою крутих хітів, які надовго засядуть в плейлистах меломанів.
Факти ICTV зібрали топ-10 найкращих хітів 2020 року. Список формувався на основі прослуховувань в YouTube, iTunes і Shazam.