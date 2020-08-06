Лідер популярного українського рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася своїм топом найкращих хітів, а також розповіла про музику дитинства та чому сучасні пісні рідко потраплять до її плейлисту.

У дитинстві Юлія найчастіше слухала блюз, соул та вчилася співати, як джазові діви.

– Я виросла у родині музикантів, тому у нашій сім’ї завжди звучала хороша музика: джаз, соул, блюз. Частіше це були англомовні пісні. І моє дитинство асоціюється у мене з Sade, Тоні Брекстон, Джорджем Бенсоном, Еллою Фіцджеральд, Аретою Франклін. Я слухала найкращих джазових дів та вчилася співати на їх композиціях. Також, звісно, мене не оминула слава Вітні Х’юстон та Мераї Кері, я теж вчилася їхнім прийомам, – розповіла фронтвумен The Hardkiss.

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Пісні до плейлисту Юлія Саніної можуть потрапити лише після тесту на мелодійність, хоча сучасні пісні вирізняються більше ритмічністю.

– Я полюбляю мелодійну музику. Я сама мелодист. Для мене важлива красива гармонія та тексти, а ось ритміка для мене на другому плані. На жаль, світові тенденції такі, що наразі популярна саме ритмічна музика, зокрема реп. Тому я шукаю те, що можна наспівати. У моєму плейлисті рідко з’являється нова музика, а більше треки з 90-х та 2000-х, – зазначила співачка.

Проте Юлія поділилася тим, що відкрила для себе новий гурт Catnapp, який грає досить мелодійну електронну музику.

– Можу порадити гурт, який я відкрила для себе після перегляду серіалу Неортодоксальна від Netflix. Там була сцена, де герої відпочивають у нічному клубі у Берліні. І там звучала пісня, яку я одразу знайшла у Shazam, бо вона була досить незвичайна. Це трек гурту Catnapp, – розповіла співачка.

За її словами, кожен повинен переглянути легендарний виступ гурту Queen на лондонському стадіоні Вемблі рамках благодійного концерту Live Aid.

– Виступ Nirvana MTV Unplugged. Також можна взяти будь-який виступ гурту Rammstein. Навіть якщо ви не слухаєте їх музику, то вас зацікавить перфоманс, – додала Юлія Саніна.

До слова, у гурту The Hardkiss у 2021 році десятирічний ювілей, який вони відзначать із фанами грандіозним шоу Десять на НСК Олімпійський 29 травня.

Топ-10 рок-пісень від The Hardkiss

Andreas Johnson – Glorious

The Subways – Rock & Roll Queen

Stereophonics – Maybe Tomorrow

Alanis Morissette – You oughta know

RHCP – Under the bridge

BMTH – Doomed

Linkin park – Numb

Placebo – Bitter end

HIM – Join me in death

U2 – Love is blindness

Топ-10 музичних хітів 2020 року