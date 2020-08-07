Безсмертна гвардія та ще чотири фільми з Шарліз Терон

На честь дня народження Шарліз Терон (7серпня) Факти ICTV підготували підбірку 5 гарних фільмів з її участю.

Безсмертна гвардія (2020)

Фентезійний бойовик від Netflix та режисера Джини Прінс-Байтвуд. Сценарій написаний за однойменним коміксом Грега Руцка. Сюжет побудований довкола головної героїні Енді (Шарліз Терон) та її загону, якому треба врятувати дітей в Південному Судані. Але наймач, колишній співробітник ЦРУ Коплі зраджує команду заради наукових цілей. Це типовий голівудський фентезійний бойовик, в якому всіх рятують супергерої. Однак фільм легкий, задум про безсмертних, в прямому сенсі, людей – цікавий. Незважаючи на місцями надмірну фантастику, в фільмі закладений глибокий сенс: про важливість сім’ї, дружби, совісті та доброти.

Середня оцінка 6,4/10 на Rotten Tomatoes.

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Шалений Макс: Дорога люті (2015)

Продовження старої франшизи. Фільм режисера Джорджа Міллера. Шарліз Терон грає одну з головних ролей – воєначальницю Фуріосу, яка викрадає фуру разом з нареченими головного злодія Безсмертного Джо. Невдовзі до неї долучається Макс (Том Харді) та допомагає знайти плодючі землі. Фільм — постапокаліптичний бойовик з багатьма екшн-сценами та трюками, виконані каскадерами з використанням в цілому мінімальної комп’ютерної графіки. Чудова акторська гра, незвичайна задумка, хороша реалізація, динамічний бойовик. Чого ще може не вистачити поціновувачам екшену?

Середня оцінка 8,6/10 на Rotten Tomatoes.

Таллі (2018)

Психологічний триллер з елементами гумору. Фільм режисера Джейсона Рейтмана. Таллі (Шарліз Терон), переживає післяпологову депресію, і на додачу, самотужки розгрібає всі справи, які звалилися на неї. Фільм показує всю тяжкість жіночої праці і чоловіків, які не помічають і не полегшують життя своїх дружин під час такого важкого періоду. На тлі того, що відбувається, на допомогу Таллі приходить нянька, яка стала в буквальному сенсі порятунком для сім’ї, але пізніше виявляється, що це альтер-его головної героїні. Фільм дуже глибокий і допомагає подивитися на проблему догляду за дітьми та домашніми справами.

Середня оцінка 7,59/10 на Rotten Tomatoes.

Монстр (2003)

Кримінальна біографія, драма. Режисер Петті Дженкінс. Фільм на реальних подіях розповідає про повію-серійного вбивцю, яка застрелила семеро своїх клієнтів. Ейлін Уорнос (Шарліз Терон) вчиняла за власним “кодексом честі” та не вбивала клієнтів, які не здавалися їй мерзотниками. За цю роль Шарліз Терон отримала Оскар за Кращу жіночу роль.

Середня оцінка 7.16/10 на Rotten Tomatoes

Скандал (2019)

Фільм режисера Джея Роуча за сценарієм Чарльза Рендольфа, драма. Сюжет побудований довкола трьох жінок: Шарліз Терон (Мегін Келлі), Марго Роббі (Кайла Поспишил) та Ніколь Кідман (Гретхен Карлсон), які постраждали від сексуальних домагань директора медіаімперії Fox News Роджера Айлза. За цей фільм Шарліз була номінована на Оскар за Кращу жіночу роль.

Середня оцінка 6,7/10 на Rotten Tomatoes

Шарліз Терон – актриса, продюсер, народилася в Беноні (Південно-Африканська Республіка) 7 серпня 1975. Здобула популярність в кінці 90-х, зігравши в таких відомих фільмах як: Адвокат диявола, Два дні в долині, Могутній Джо Янг, Правила виноробів.