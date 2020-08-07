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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Deep Purple випустили новий альбом – Whoosh

Британський рок-гурт Deep Purple випустив 21-студійний альбом. Музиканти хотіли презентувати нове творіння під час світового турне, але через пандемію коронавірусу скасували його.

Альбом з 13 новими піснями Deep Purple вийшов 7 серпня 2020.

Woosh концептуальний альбом в традиціях року 70-х. Недарма, в двох перших відео Throw My Bones і Man Alive головний персонаж – космонавт, який звиска дивитьс на планету та бродить нею.

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Massive Attack

Британський гурт Massive Attack випустив аудіовізуальний міні-альбом Eutopia, куди увійшли три треки.

У записі альбому взяли участь автор Паризьких кліматичних угод ООН Крістіан Фігерес, розробник принципу безумовного базового доходу Гай Стендінг і професор Габріель Цукман, який виступає за введення податку на багатство в США.

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