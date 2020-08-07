У мережі набуває популярності новий флешмоб – календар емоцій #2020challenge. На дев’яти фото учасники показують свій стан з січня до вересня 2020 року.

Ініціатором флешмобу виступила голівудська акторка Різ Візерспун.

Зірка показала, які емоції вона переживала у певний місяць 2020 року.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Yup. #2020challenge Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 4 Авг 2020 в 9:21 PDT

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За тегом в Instagram можна знайти вже понад 46 тис. публікацій, серед них немало зірок. Наприклад, Мішель Пфайффер.

Також своїми емоціями поділився Деніел Редкліфф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #2020challenge in pictures. Inspired by @jonbonjovi Публикация от Daniel Radcliffe (@daniel9340) 6 Авг 2020 в 7:03 PDT

А ось як 2020 рік пережила Шарліз Терон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @reesewitherspoon I feel you on #2020 girl… Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 6 Авг 2020 в 9:25 PDT

До флешмобу доєдналася і Наомі Воттс.

Крім того, є подібний календар з тваринами.

Зустрічаються у мережі і жарти. Наприклад, як пережила карантин Мона Ліза.

Або як карантин вплинув на гаманець.

Флешмоб проти насилля

Популярним у мережі є і флешмоб проти насилля #Womensupportingwomen. Його підтримали відомі жінки, серед яких Кім Кардашян, Дженіфер Еністон, Різ Візерспун, Вікторія Бекхем.

Своїми публікаціїми зірки намагаються вкотре звернути увагу на права жінок та виступають проти насилля над ними.

Серед українських знаменитостей його підтримали телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Джамала.