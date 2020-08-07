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Календар емоцій за 2020 рік: зірки запустили новий флешмоб

У мережі набуває популярності новий флешмоб – календар емоцій #2020challenge. На дев’яти фото учасники показують свій стан з січня до вересня 2020 року.

Ініціатором флешмобу виступила голівудська акторка Різ Візерспун.

Зірка показала, які емоції вона переживала у певний місяць 2020 року.

 

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Yup. #2020challenge

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

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За тегом в Instagram можна знайти вже понад 46 тис. публікацій, серед них немало зірок. Наприклад, Мішель Пфайффер.

 

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My year so far. Thanks for the inspiration @naomiwatts ????

Публикация от Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

Також своїми емоціями поділився Деніел Редкліфф.

 

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#2020challenge in pictures. Inspired by @jonbonjovi

Публикация от Daniel Radcliffe (@daniel9340)

А ось як 2020 рік пережила Шарліз Терон.

 

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@reesewitherspoon I feel you on #2020 girl…

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)

До флешмобу доєдналася і Наомі Воттс.

 

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2020 so far… ???? Inspired by @reesewitherspoon and @mindykaling

Публикация от Naomi Watts (@naomiwatts)

Крім того, є подібний календар з тваринами.

Зустрічаються у мережі і жарти. Наприклад, як пережила карантин Мона Ліза.

 

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Espiritu deViernes???????? !!! ✅Claro que nos unimos al #2020challenge #felizfindesemana #enjoylife #art

Публикация от ???????????????????????????? ????????????????????????????????????í????-???????????????????? ???????????????? (@zandonaodontologiaoficial)

Або як карантин вплинув на гаманець.

 

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Another stupid challenge which I had to be a part of. #2020challenge #2020mood #monthgrid

Публикация от Arnab Chakraborty (@instarnab)

Флешмоб проти насилля

Популярним у мережі є і флешмоб проти насилля #Womensupportingwomen. Його підтримали відомі жінки, серед яких Кім Кардашян, Дженіфер Еністон, Різ Візерспун, Вікторія Бекхем.

Своїми публікаціїми зірки намагаються вкотре звернути увагу на права жінок та виступають проти насилля над ними.

Серед українських знаменитостей його підтримали телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Джамала.

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