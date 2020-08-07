У мережі набуває популярності новий флешмоб – календар емоцій #2020challenge. На дев’яти фото учасники показують свій стан з січня до вересня 2020 року.
Ініціатором флешмобу виступила голівудська акторка Різ Візерспун.
Зірка показала, які емоції вона переживала у певний місяць 2020 року.
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Читайте: Blackout Tuesday: світ підтримав протести після вбивства Джорджа Флойда флешмобом
За тегом в Instagram можна знайти вже понад 46 тис. публікацій, серед них немало зірок. Наприклад, Мішель Пфайффер.
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Також своїми емоціями поділився Деніел Редкліфф.
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А ось як 2020 рік пережила Шарліз Терон.
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До флешмобу доєдналася і Наомі Воттс.
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2020 so far… ???? Inspired by @reesewitherspoon and @mindykaling
Крім того, є подібний календар з тваринами.
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2020 fer ya ???? Though actually it’s all been pretty great for me having ma and dad home almost all the time ???? . . . . . #2020challenge #2020 #reesewitherspoon @reesewitherspoon #buzzfeedanimals #thedodo #weratedogs #dogsofinstagram #dogmemes #doggosbeingdoggos #memes #aussiesofinstagram #aussiesdoingthings #australianshepherd #aussie #aussiepuppy #aussies #puppiesofinstagram #puppylove #australianshepherdsofinstagram #australianshepherdworld #australianshepherdfeature #aussieshepherd_shoutout #aussieshepherdfeatures #aussiesofinsta #2020challengedog #dumpsterfire #dailybarker #mydogiscutest #mydogist
Зустрічаються у мережі і жарти. Наприклад, як пережила карантин Мона Ліза.
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Espiritu deViernes???????? !!! ✅Claro que nos unimos al #2020challenge #felizfindesemana #enjoylife #art
Або як карантин вплинув на гаманець.
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Another stupid challenge which I had to be a part of. #2020challenge #2020mood #monthgrid
Флешмоб проти насилля
Популярним у мережі є і флешмоб проти насилля #Womensupportingwomen. Його підтримали відомі жінки, серед яких Кім Кардашян, Дженіфер Еністон, Різ Візерспун, Вікторія Бекхем.
Своїми публікаціїми зірки намагаються вкотре звернути увагу на права жінок та виступають проти насилля над ними.
Серед українських знаменитостей його підтримали телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Джамала.