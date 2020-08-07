Російській співачці Глюкозі заборонили в’їзд в Україну через те, що вона незаконно відвідувала окупований Крим.

Співачка прибула в аеропорт Бориспіль з Мінська.

– Прикордонники з’ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідуючи окупований РФ Кримський півострів, – заявили в прес-службі Держприкордонслужби.

Глюкозу в Україну не пустили і заборонили в’їзд на три роки.

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Співачка вилетіла зворотним рейсом до Білорусі.

Коли прикордонники запитали, як співачка ставитися до окупації півострова РФ, то вона заявила, що Крим український.

Взимку цього року в Україні також не пустили популярного в РФ блогера Гусейна Гасанова. Про це він повідомив в Instagram Stories. Нібито він провів в київському аеропорту шість годин в очікуванні, після чого йому довелося відлетіти назад.

Гасанов не підтвердив свою мету перебування в Україні і тому отримав відмову в перетині кордону.