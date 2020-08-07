Відома українська співачка Настя Каменських продовжує публікувати сексуальні літні фото у купальнику.

Сьогодні 33-річна зірка розмістила в Instagram знімок у стильному чорному бікіні з бахромою.

Свій пляжний образ Каменських доповнила трендовими окулярами-авіаторами і білим годинником.

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– Чи чули хороші новини? Сьогодні п’ятниця! – підписала знімок Настя Каменських англійською.

Настя Каменських проводить свою відпустку в Туреччині і регулярно публікує знімки і відео. Навіть під час відпочинку співачка примудряється займатися спортом.

28 липня Каменських поділилася з шанувальниками новим відео в Tik-Tok. Спочатку Настя позує у воді, а коли починається швидкий ритм, вона пірнає в море, зображуючи біг.