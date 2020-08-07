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Тіна Кароль, Мевл і RASA: хто відмовився виступати в Білорусі напередодні виборів

Українська артистка Тіна Кароль і кілька російських виконавців відмовилися від виступів у день тиші напередодні президентських виборів у Білорусі, 8 серпня.

Зокрема виступати відмовилися Тіни Кароль, Леонід Агутін, Оксана Ковалевська з гурту Краски, гурт Кар-Мен, білоруський виконавець Мевл, гурт RASA.

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У Білорусі 8 серпня анонсували безліч безкоштовних концертів я низці міст.

У Бобруйську повинні були виступити українські виконавці Тіна Кароль, Павло Зібров, а також Лісапетний батальйон. На святковому концерті в Бресті повинен заспівати Олег Винник.

Президентські вибори в Білорусі

Вибори президента в Білорусі намічені на 9 серпня 2020 року. З 4 серпня в країні вже почалося дострокове голосування.

Нинішній президент Олександр Лукашенко утримує владу вже 26 років.

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