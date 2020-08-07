Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя склав власну добірку з п’яти українських пісень, які постійно слухає.

У деяких виконавців артист не зміг виділити лише одну композицію, тому назвав одразу цілий альбом.

Володимир Івасюк – Водограй

Пісня Водограй Володимира Івасюка стала однією з найвідоміших українських пісень за межами країни.

Вона написана ще 1970 року та свого часу стала найкращою піснею СРСР.

Тарас Петриненко – Зорепадом летять роки

Тарас Петриненко – український композитор, співак, народний артист України.

– Взагалі, у Тараса Петриненка є п’ять пісень, які я вважаю шедеврами і які переживуть покоління, – додав лідер гурту.

Океан Ельзи – Коли тобі важко

Пісня входить до шостого студійного альбому гурту, який вийшов у 2007 році. Слова та музику написав сам Святослав Вакарчук.

Alyosha – Світло

Alyosha – дружина Тараса Тополі Олена. Подружжя виховує двох дітей.

Співачка представляла Україні на пісенному конкурсі Євробачення 2010 року в Осло, де заняла дев’яте місце.

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Скрябін – Модна країна

За словами лідера гурту Антитіла, йому подобається увесь альбом Скрябіна з однойменною назвою.

Текст та слова пісні належать Андрію Кузьменко.

Кліп Кіно

Гурт Антитіла презентував кліп на пісню Кіно, яка стала своєрідним відгуком на події теперішнього часу. Робота над кліпом почалася ще за кілька місяців до зйомок.