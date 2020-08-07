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Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка

Телеканал СТБ розпочав зйомки романтичного реаліті Холостячка.

Головна героїня шоу, акторка театру та кіно, зірка серіалу Кріпосна Ксенія Мішина розповіла, як проходять перші вечірки на проекті.

– Від першої вечірки я очікувала легкості. Класних чоловіків з яскравими емоціями, незвичайними знайомствами, неймовірною харизмою, – поділилася Ксенія.

Замість звичних троянд, героїня шоу даруватиме чоловікам на церемонії красиві тематичні бутоньєрки.

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Ксенія не приховує, що у неї було присутнє хвилювання перед стартом зйомок.

  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
  • Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка
Троянд на церемонії не буде: стартували зйомки шоу Холостячка / 7 фотографий

– Хотілося, щоб все вийшло красиво та комфортно для всіх. Щоб не було дивних ситуацій. І не хотілося виглядати якось незрозуміло через хвилювання. Але мені здається, нам все вдалося прекрасно.

Незмінний ведучий проекту Холостяк Григорій Решетник став ведучим і реаліті Холостячка. Він зізнався, що більше хвилюється за учасників, а не за Ксенію.

– Як Ксенія хвилювалися на першій церемонії, як вона спілкувалася з чоловіками, як вони дивилися на неї вже закоханими очима – це неймовірно! Вже заздрю нашим глядачам, які восени побачать на СТБ Холостячку.

Григорій Решетник переконаний, що завдяки шоу в багатьох українських жінок повернеться віра в справжніх чоловіків.

Прем’єра романтичного реаліті Холостячка на СТБ відбудеться вже цієї осені.

На початку липня Факти ICTV взяли ексклюзивне інтерв’ю у Ксенії Мішиної, у якому вона поділилася очікуваннями від майбутнього шоу та розповіла про свого сина Платона.

Ксенія описала ідеал чоловіка – він має бути відповідальним, серйозним та орієнтованим на сім’ю.

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