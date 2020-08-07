За два дні до виборів у Білорусі Макс Корж випустив пісню Времена. Це третій трек артиста в 2020 році. Раніше вийшли пісні Разнесем і Малолеткой.

– Мой байк летит подальше от города. Теперь свобода дороже золота, – співає Макс.

Шанувальники вже відзначили, що нова пісня Времена не зовсім схожа на стиль Коржа. Незважаючи на це, композиція не залишила фанатів байдужими.

– Це перша ознака того, що в 2020 не все втрачено! – Зайвий кайф у вуха! – На Цоя трохи схоже, тільки музика більш сучасна! – Світ відновлюється після пандемії! Ось і трек від Коржа з’явився! – Мурашки то не йдуть від початку і до кінця!

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Деякі користувачі намагаються знайти в пісні політичний підтекст:

– Швидше за все пісня про нинішню обстановку в рідній Білорусі, – пишуть вони.

Вибори президента в Білорусі

Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня 2020 року. У день тиші в низці міст анонсували безкоштовні концерти за участю українських зірок.

Серед заявлених артистів – Тіна Кароль, Олег Винник і Павло Зібров.

При цьому прес-служби українських артистів не відповідають на запити і не коментують цю ситуацію.