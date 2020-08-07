PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

У 2020 не все втрачено: Макс Корж презентував трек Времена

За два дні до виборів у Білорусі Макс Корж випустив пісню Времена. Це третій трек артиста в 2020 році. Раніше вийшли пісні Разнесем і Малолеткой.

– Мой байк летит подальше от города. Теперь свобода дороже золота, – співає Макс.

Шанувальники вже відзначили, що нова пісня Времена не зовсім схожа на стиль Коржа. Незважаючи на це, композиція не залишила фанатів байдужими.

– Це перша ознака того, що в 2020 не все втрачено!

– Зайвий кайф у вуха!

– На Цоя трохи схоже, тільки музика більш сучасна!

– Світ відновлюється після пандемії! Ось і трек від Коржа з’явився!

– Мурашки то не йдуть від початку і до кінця!

Читайте: Deep Purple випустили новий альбом – Whoosh

Деякі користувачі намагаються знайти в пісні політичний підтекст:

– Швидше за все пісня про нинішню обстановку в рідній Білорусі, – пишуть вони.

Вибори президента в Білорусі

Президентські вибори в Білорусі заплановані на 9 серпня 2020 року. У день тиші в низці міст анонсували безкоштовні концерти за участю українських зірок.

Серед заявлених артистів – Тіна Кароль, Олег Винник і Павло Зібров.

При цьому прес-служби українських артистів не відповідають на запити і не коментують цю ситуацію.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка