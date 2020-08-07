Віддалений гавкіт собак номінований на американську телепремію Еммі. Це документальний фільм про хлопчика, який живе на Донбасі в той час, як там йде війна.
Про це повідомив асистент режисера фільму Азад Сафаров.
Фільм потрапив у категорію видатний документальний фільм про сучасні події. Він належить виробництву Данії, Швеції та Фінляндії.
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За словами Сафарова, фільм вибирали з 2 тис. робіт.
Також він розповів, що на премію номіновані такі медіагіганти, як HBO, PBS, CNN і Netflix.
Переміг фільм чи ні стане відомо 20-21 вересня в США.
Мої думки тихі
Восени на НВО Europe вийде дебютний український фільм Мої думки тихі від режисера Антоніо Лукіча.
Контракт на показ стрічки підписали навесні, але, лише в липні завершився етап передачі всіх матеріалів стрічки згідно з міжнародними стандартами QC компанії HBO.
Фото: Final cut