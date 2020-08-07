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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Віддалений гавкіт собак: фільм про життя дитини на Донбасі номінували на Еммі

Віддалений гавкіт собак номінований на американську телепремію Еммі. Це документальний фільм про хлопчика, який живе на Донбасі в той час, як там йде війна.

Про це повідомив асистент режисера фільму Азад Сафаров.

Фільм потрапив у категорію видатний документальний фільм про сучасні події. Він належить виробництву Данії, Швеції та Фінляндії.

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За словами Сафарова, фільм вибирали з 2 тис. робіт.

Також він розповів, що на премію номіновані такі медіагіганти, як HBO, PBS, CNN і Netflix.

Переміг фільм чи ні стане відомо 20-21 вересня в США.

Мої думки тихі

Восени на НВО Europe вийде дебютний український фільм Мої думки тихі від режисера Антоніо Лукіча.

Контракт на показ стрічки підписали навесні, але, лише в липні завершився етап передачі всіх матеріалів стрічки згідно з міжнародними стандартами QC компанії HBO.

Фото: Final cut

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