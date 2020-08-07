Син Віктора Павліка помер від раку

Український співак Віктор Павлік прокоментував смерть 21-річного сина. Павло пішов із життя після дворічної боротьби з саркомою хребців.

– Спочивай з Богом, синку, Ти тепер мій Ангел. Амінь. Царство небесне, – написав Павлік.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik) 7 Авг 2020 в 4:28 PDT

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Слова співчуття і підтримку родині вже висловили чимало українських знаменитостей, серед яких Олександр Пономарьов, Катерина Бужинська, Олена Мозгова, Анжеліка Рудницька та багато інших.



















Віктор Павлік прокоментував смерть сина / 5 фотографий

Павло Павлік боровся з раком кісток із 2018 року. Хлопець переніс тривалий курс хіміо- та променевої терапії, але хвороба не відступила.

Влітку син Павліка відмовився від лікування. Останні дні свого життя він провів у хоспісі.

Фото: Віктор Павлік