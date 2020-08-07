Як змінювалася Софія Ротару

7 серпня популярній українській співачці Софії Ротару виповнюється 73 роки. Факти ICTV зібрали архівні та маловідомі фото народної артистки.

Дитинство

Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року у селі Маршинці Чернівецької області. Походить з багатодітної родини виноградарів. З дитинства Софія брала участь в концертах, грала на баяні та співала в хорі.

Молодість та початок кар’єри

У 1962 році Ротару здобула перемогу на обласному конкурсі художньої самодіяльності. За її унікальний і мелодійний голос із нотками сопрано земляки прозвали буковинським соловейком.

У 1965 році фото юної співачки прикрасило обкладинку журналу Україна. Саме після цієї світлини, в Ротару закохався Анатолій Євдокименко – її майбутній чоловік. Згодом в пари народився син.

Всесвітнє визнання

Справжній успіх прийшов у 1971 році, коли Софія зіграла головну роль у музичному кліпі. Після цього співачка почала працювати в Чернівецькій філармонії і зібрала свій ансамбль, названий на честь доленосного кліпу.

Завдяки композитору і земляку співачки Володимиру Івасюку, який писав для неї пісні, Ротару швидко прославилася як в Україні, так і за її межами.

Дебют у кіно

У 1980 році у фільмі Де ти, любов? артистка заспівала пісню Перший дощ. Керівникам Всесоюзного радіо не сподобався спів Ротару, вони намагалися заборонити пісню, втім вона набрала шаленої популярності навіть без радіоефірів. Незважаючи на те, що Софію назвали поганою актрисою, вона далі пробувала себе в нових амплуа.

Експерименти у творчості

Деякий час співачка пробувала опановувати різні стилі. Після цього на світ з’явилися пісні Луна у стилі європоп і Моє у стилі хард-року. У 1986 році Софія Ротару стала народною артисткою СРСР за внесок у розвиток музичного мистецтва.

Розпад СРСР

Зміни політичної системи ніяк не вплинули на кар’єру співачки. Саме в цей час вона випускає збірки зі своїми найкращими піснями.

Роки незалежності

У 2000 році Софія Михайлівна стає володаркою звання Жінка року. У 2002 – героєм України.

Зараз артистка рідше з’являється на публіці. Зазвичай проводить час з родиною та є активною користувачкою соціальної мережі Instagram.

Нещодавно Факти ICTV писали про маєток Софії Ротару під Києвом.

Фото: Особистий архів Софії Ротару