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Факти / Шоу-бізнес / Музика

З голими грудьми і Кайлі Дженнер: Cardi B і Megan Thee Stallion зняли спільний кліп

Американські хіп-хоп виконавиці Cardi B і Megan Thee Stallion представили спільний кліп на трек WAP.

Для Cardi B сингл WAP став першим в 2020 році, а для Megan Thee Stallion він є продовженням березневого альбому Suga.

У кліпі виконавиці бродять особнякjv, заглядаючи в різні кімнати.

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В одній з них Cardi B постає в леопардовому принті і з голими грудьми. Також у відвертому вбранні в ролику засвітилася блогер і бізнес-леді Кайлі Дженнер.

Біллі Айліш – My Future

Американська співачка Біллі Айліш презентувала новий трек та кліп на пісню My Future.

Пісня розповідає про минуле Біллі та як воно вплинуло на її творчість.

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