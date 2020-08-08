Українська співачка Настя Каменських показала зворушливе відео, якому вона грає з новонародженими білосніжними цуценятами.

Поповнення в родину принесла улюблениця артистки собака Мімі породи бішон фрізе.

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Артистка без макіяжу в домашній обстановці тримає на руках малюка, поки його братики і сестрички повзають навколо.

– Вони ідеальні! Нехай ваш день почнеться у цій ніжності і зворушливості, – написала Каменських.

Поповнення у родині Каменських

5 серпня у родині Насті Каменських та Потапа сталося поповнення – собака співачки Мімі народила цуценят.

Настя поділилась радісною звісткою зі своїми підписниками в Instagram та виклала миле відео.