Тату, я тебе люблю. Віктор Павлік поділився зворушливим відео із сином

Український співак Віктор Павлік поділився із шанувальниками коротким відео зі своїм сином, яке зворушує до сліз.

7 серпня після тривалої боротьби з раком кісток 21-річний Павло Павлік помер.

На кадрах відео він двічі говорить слова Тату, я тебе люблю – у своєму дитинстві, на сцені поруч з татом та в останні дні свого життя, у лікарняній палаті.

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Соцмережі Віктора Павліка переповнюють коментарі шанувальників та колег зі співчуттями та світлими побажаннями.

– Дякую, люди добрі всім за співчуття! – відповів співак.

З моменту виявлення раку у 2018 році Павло Павлік пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії.

Останні дні свого лікування він провів у хоспісі.

Про смерть Павла Павліка повідомила його мати, перша дружина співака Лора Созаєва.

У соцмережі вона прикріпила відео з маленьким сином, який читав молитву.