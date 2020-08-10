Антоніо Бандерас захворів на коронавірус

У відомого актора Антоніо Бандераса 10 серпня підтвердився позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він написав у своєму Instagram, додавши, що дізнався про свій діагноз на власний день народження.

10 серпня Антоніо Бандерас святкує ювілей 60 років.

– Час на ізоляції я проведу за читанням, буду відпочивати та обдумувати все те, що зі мною відбулося за 60 років, – поділився він з шанувальниками.

Читайте: Том Хенкс, який одужав від Covid-19, підтримав хлопчика з іменем Корона

Антоніо Бандерас (справжнє ім’я – Хосе Антоніо Домінгес Бандера) – відомий голівудський актор іспанського походження, який знявся у таких фільмах, як Маска Зорро, Спокуса, Шкіра, в якій я живу, Біль і слава.

Вважається одним із найпривабливіших акторів за всю історію Голівуду.

Коронавірус у Мела Гібсона

Відомий американський актор Мел Гібсон перехворів коронавірусом у квітні і таємно був госпіталізований.

Менеджер 64-річного актора розповів, що у зараз Гібсона є антитіла і він здоровий.

У лікарні актора лікували препаратом Ремдесівір.

Джерело: antoniobanderasoficial