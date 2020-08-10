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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Оголена Надія Дорофеєва показала, як потрібно засмагати

Українська співачка Надія Дорофеєва потішила своїх шанувальників гарячою серією фото в Instagram.

На світлинах Надя позує оголеною з розпущеним волоссям на газоні біля свого будинку.

Її тіло ледь прикривають короткі джинсові шорти.

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  • Оголена Надія Дорофеєва показала, як потрібно засмагати
  • Оголена Надія Дорофеєва показала, як потрібно засмагати
  • Оголена Надія Дорофеєва показала, як потрібно засмагати
  • Оголена Надія Дорофеєва показала, як потрібно засмагати
Оголена Надія Дорофеєва показала, як потрібно засмагати / 2 фотографии

 

– Ой, а чого така бліда, тобі б підзасмагнути, – підписала фото Дорофеєва.

Підписники із захопленням оцінили фото – лише за одну годину пост співачки зібрав понад 150 тис. лайків.

Наприкінці квітня Надія Дорофеєва святкувала свій 30-й день народження.

Факти ICTV зібрали топ-10 найвідвертіших образів співачки, починаючи від яскравих високих чобіт і закінчуючи стильним подовженим піджаком під пояс.

Фото: nadyadorofeeva

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