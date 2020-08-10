Оголена Надія Дорофеєва показала, як потрібно засмагати

Українська співачка Надія Дорофеєва потішила своїх шанувальників гарячою серією фото в Instagram.
На світлинах Надя позує оголеною з розпущеним волоссям на газоні біля свого будинку.
Її тіло ледь прикривають короткі джинсові шорти.
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– Ой, а чого така бліда, тобі б підзасмагнути, – підписала фото Дорофеєва.
Підписники із захопленням оцінили фото – лише за одну годину пост співачки зібрав понад 150 тис. лайків.
Наприкінці квітня Надія Дорофеєва святкувала свій 30-й день народження.
Факти ICTV зібрали топ-10 найвідвертіших образів співачки, починаючи від яскравих високих чобіт і закінчуючи стильним подовженим піджаком під пояс.
Фото: nadyadorofeeva