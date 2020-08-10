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У Арнольда Шварценеггера народився онук

30-річна дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін народила дитину від актора Кріса Пратта.

Цю новину підтвердив брат Кетрін Патрік.

– Вони молодці – щойно зробили їй маленький подарунок, – сказав він вказуючи на пакет з рожевою стрічкою.

Дату народження дитини або її стать Патрік не повідомив.

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Арнольд Шварценеггер відвідав дочку вдома в п’ятницю, 7 серпня.

Джерела повідомляють, що бачили Пратта в лікарні району Санта-Моніки 7 серпня.

Вагітність Кетрін Шварценеггер

Про вагітність розповіла 1 травня під час свого шоу мати Кетрін. Тоді його гостем став Кріс Пратт.

– У тебе буде ще один прекрасний член сім’ї, – сказала Марія Шрайвер Пратту.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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