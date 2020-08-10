Let It Snow: режисер про зйомки та головну роль Іванни Сахно

Фільм українського режисера Станіслава Капралова Let It Snow купила відома дистриб’юторська кінокомпанія Lionsgate.

Після отримання прав на фільм його зможуть побачити глядачі в усіх кінотеатрах США, починаючи з 22 вересня 2020 року.

Трилер з елементами хорору Let It Snow розповідає історію двох американців, які приїжджають до Грузії покататися на сноубордах, а в горах за головною героїнею розпочне полювання невідомий чоловік на снігоході.

Факти ICTV поспілкувалися із режисером та продюсером фільму Let It Snow та дізналися, як це – зняти перший в Україні фільм, який потрапить до американських кінотеатрів.

Ідея – понад усе

Головний задум фільму належить режисеру Станіславу Капралову. Він надихнувся фільмом Стівена Спілберга Дуель (1971).

Успіх цієї роботи (яка стала першим повнометражним фільмом Спілберга) дозволив йому розпочати кар’єру кінорежисера.

Цікаво, що Let it snow – також дебютний повний метр Станіслава Капралова.

Як проходили зйомки

Режисер із захопленням розповів, що знімальний процес у горах Грузії був справжнім задоволенням і нелегким випробуванням водночас.

– З погодою нам пощастило – був сніг, туман, було холодно. Умови були важкі, однак це підкреслює реалістичність картини. Актори знімалися по коліна в снігу – це було дуже важко фізично. Перепади тиску – знімальний день міг розпочатися на висоті 1 тис. м, продовжитись на 3 тис. м і закінчитись на 2 тис. м.

Такі умови нерідко відбивалися на самопочутті знімальної команди.

– Бувало, йшла кров з носу, люди втрачали свідомість, – пригадує Станіслав Капралов.

Головна роль Іванки

Актрисою на головну роль у фільмі було обрано Іванну Сахно – голлівудську акторку з українським корінням. Режисер пояснив, що такий вибір дуже допоміг під час зйомок.

– Мені як режисеру було легко з Іванкою, тому що вона розуміє українську. Крім цього, вона – справжній професіонал.

Екстремальні, крижані умови часто впливали на якість зйомок, однак Іванна Сахно не боялася жодних перешкод та майже всюди знімалася без жодної підстраховки.

– Всі свої завдання вона виконувала на найвищому рівні. Іванка дуже натерпілась – знімальна група була тепло вдягнена, а вона була в легкому сноубордистському екіпіруванні, бігала, лежала годинами у снігу, без страховки пірнала у крижану річку.

Зйомки проходили в інтенсивному режимі, оскільки Іванна Сахно мала напружений та щільний графік. Однак найцікавіше відбулося вже після зйомок.

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Перший український фільм в американському кінопрокаті

Продюсер фільму Лавренюк Сергій розповів, що від самого початку роботи над фільмом було узгоджено стратегію – потрібно орієнтуватися на західний ринок.

Саме тому Let it snow – це англомовний фільм.

– Звісно, ми планували позмагатися за вихід на міжнародний ринок, але про Lionsgate ми навіть і не мріяли.

Режисер стрічки додає, що спочатку ніхто із знімальної групи не міг повірити, що така відома компанія зацікавилася їхньою роботою.

– Для мене Lionsgate – це про культове кіно. Це Реквієм за мрією, Пила, Шпигун, який мене кинув (де також знялася Іванна Сахно), Адреналін, Американський психопат. Після продажу прав на фільм я відчув щире захоплення.

Карантин вносить корективи

Прем’єра фільму в США запланована на 22 вересня, однак зважаючи на пандемію Covid-19 і призупинення роботи американських кінотеатрів, глядачі, ймовірно, зможуть побачити стрічку лише в онлайн-форматі.

– Ми не знаємо, що буде, ми чекаємо. Це може бути варіант онлайн-показів, але ми надіємося на прокат у кінотеатрах, тому що ще жоден український фільм не транслювали в американському кіно.

Станіслав Капралов переконаний, що фільм стане хорошим початком шляху до того, щоб вже незабаром зняти фільм у самому Голлівуді.

Окрім США, фільм також встигли придбати у Японії, в країнах колишньої Югославії (Балкани), Сингапурі, Греції, де глядачі зможуть подивитися його у кінотеатрах.

– Нам важливо щоб фільм знайшов свого глядача, щоб він довго жив, а гроші ми заробимо пізніше, – зауважив Сергій Лавренюк.

Про сучасне українське кіно

З точки зору кінематографу, Україна залишається маленькою країною, переконаний Станіслав Капралов.

– Нам дуже складно самостійно виживати, нам потрібні партнери, інші ринки, потрібно знімати фільми декількома мовами. У фільмів є майбутнє, коли їх дивляться. Потрібно знімати так, щоб фільм змогли подивитися якомога більше людей.

Зараз головним завданням українського кіно є створення ринку, адже це сприяє подальшому виходу кіноробіт за межі України.

– Останні роки ми спостерігаємо запеклу боротьбу, яка перетворюється на високоякісний продукт. Тенденція виходу українських фільмів на міжнародний ринок все більше закріплюється з кожним роком, – додає Сергій Лавренюк.

Ще до своєї прем’єри фільм Let it snow уже став частиною історії українського кіно, а про його успіхи будуть свідчити схвальні відгуки критиків та, головне, бажання глядачів переглянути цей фільм знову.

Думка Мінкульту

Вихід українських фільмів на американський ринок – це важливий крок для розвитку кінодистриб’юторства, переконаний міністр культури Олександр Ткаченко.

Він також відзначив позитивну тенденцію: фільми українських режисерів все частіше з’являються у номінаціях на міжнародних кінофестивалях.

– Це вже стає системою. Ознайомлення американців з українським кіно відкриває для нас запрошення інвестицій з Голлівуду до України. Йдеться про спільну співпрацю, і такі кроки роблять цей процес можливим.

На думку Ткаченка, українське кіно має розвиватися у трьох напрямках: класичному комерційному, зйомок арт-хаусних фільмів та налагодженні співпраці з платформами Netflix та Amazon.

Тоді з українським кінематографом зможуть познайомитися десятки тисяч нових глядачів, а інвестиції стимулюватимуть українську економіку.

Анастасія Галкіна

Наталка Тарчевська