Журнал Forbes опублікував щорічний список найбільш високооплачуваних акторів світу. Очолив його Дуейн Джонсон, який за минулий рік заробив $87,5 млн.

З них $23,5 млн припадають на фільм Червоне сповіщення.

Друге місце в рейтингу посів Райан Рейнольдс з доходом $71,5 млн. До речі, за зйомки у фільмі Червоне сповіщення він отримав $20 млн.

Трійку лідерів замикає Марк Уолберг, який заробив $58 млн. Значна частина цього доходу припала на гонорар від фільму Правосуддя Спенсера.

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У десятку найбільш високооплачуваних акторів світу потрапили:

Бен Аффлек ($55 млн);

Він Дізель ($54 млн);

Акшай Кумар ($48,5 млн);

Лін-Мануель Міранда ($45,5 млн);

Вілл Сміт ($44,5 млн);

Адам Сендлер ($41 млн);

Джекі Чан ($40 млн).

Дуейн Джонсон і минулого року очолював рейтинг найбільш високооплачуваних акторів світу. У 2019 році його дохід становив $89,4 млн.

А от на другому місці минулого року був Кріс Хемсворт з доходом $76,4 млн.

Джерело: Forbes