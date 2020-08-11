Голлівудська актриса Алісса Мілано, яка перехворіла на коронавірус, поскаржилася на стан свого волосся після лікування.

47-річна зірка серіалу Всі жінки – відьми опублікувала відео, в якому розповіла, що в неї після хвороби почало сильно випадати волосся.

Ба більше, у ролику вона показала, як втрачає цілі пасма мокрого волосся під час розчісування.

Читайте: Антоніо Бандерас захворів на коронавірус

– Я хочу показати, що Covid-19 робить з вашими волоссям. Будь ласка, поставтеся до цього серйозно. Під час розчісування я втрачаю величезну кількість волосся через Covid-19, носіть маски, чорт забирай, – заявила актриса.

Свій пост Мілано також підписала хештегом #WearADamnMask (Носіть прокляту маску).

Коронавірус у Мела Гібсона

Відомий американський актор Мел Гібсон перехворів коронавірусом у квітні і таємно був госпіталізований.

Менеджер 64-річного актора розповів, що у зараз Гібсона є антитіла і він здоровий.

У лікарні актора лікували препаратом Ремдесівір.