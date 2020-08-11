Голлівудська актриса Алісса Мілано, яка перехворіла на коронавірус, поскаржилася на стан свого волосся після лікування.
47-річна зірка серіалу Всі жінки – відьми опублікувала відео, в якому розповіла, що в неї після хвороби почало сильно випадати волосся.
Ба більше, у ролику вона показала, як втрачає цілі пасма мокрого волосся під час розчісування.
Читайте: Антоніо Бандерас захворів на коронавірус
– Я хочу показати, що Covid-19 робить з вашими волоссям. Будь ласка, поставтеся до цього серйозно. Під час розчісування я втрачаю величезну кількість волосся через Covid-19, носіть маски, чорт забирай, – заявила актриса.
Свій пост Мілано також підписала хештегом #WearADamnMask (Носіть прокляту маску).
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Thought I’d show you what #Covid19 does to your hair. Please take this seriously. #WearADamnMask #LongHauler
Коронавірус у Мела Гібсона
Відомий американський актор Мел Гібсон перехворів коронавірусом у квітні і таємно був госпіталізований.
Менеджер 64-річного актора розповів, що у зараз Гібсона є антитіла і він здоровий.
У лікарні актора лікували препаратом Ремдесівір.