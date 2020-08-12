Популярний український співак Monatik випустив тизер до свого нового кліпу Ритм.
– Ритм… Скоро у моніторах, – так він підписав відео.
Легкий ритм пісні супроводжується дивними танцями яскравої компанії на танцполі.
Читайте: ВЕЧЕРиНОЧКА: Monatik і Віра Брежнєва презентували новий кліп
Майбутній кліп співак анонсував вже вдруге: перший тизер було опубліковано ще 5 серпня.
За цей час ролик набрав майже півмільйона переглядів.
Дату прем’єри кліпу на пісню Ритм Monatik не оголошує.
LOBODA – Boom Boom
31 липня відбулася прем’єра кліпу Boom Boom Світлани Лободи та репера PHARAOH.
У зйомках кліпу, креативним продюсером якого став актор та гуморист Олександр Гудков, взяли участь Ксенія Собчак, Катерина Варнава, Лоліта Мілявська та інші представники російського шоу-бізнесу.
Фото: monatik_official